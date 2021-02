Een ‘Brainportlijn’ van en naar Best? Graag, zegt de gemeente

BEST - Stoppen zelfrijdende voertuigen op de nog te realiseren Brainportlijn straks ook in Best? Als het aan de gemeente ligt wel. Het college van burgemeester en wethouders ziet het hypermoderne openbaar vervoersysteem als ‘een meerwaarde'. En heeft al ideeën voor de route.

Het college reageert met de uitspraak op vragen van de lokale D66-fractie. Die partij stelde onlangs graag te zien dat een ‘regionale verbinding’ van de Brainportlijn met Best via de Philips Healthcare Campus naar het treinstation gaat lopen. Een aansluiting met het station wordt in de plannen nu nog bestempeld als ‘mogelijkheid’.

‘Verschillende locaties’

Momenteel wordt er extra onderzoek gedaan naar de ov-verbinding. Best heeft daarover bestuurlijk overleg gevoerd. ,,Het college is van mening dat nader onderzoek plaats moet vinden naar de ontsluiting van de verschillende locaties in en rondom Best, zoals het station, de regionale mobiliteitshubs langs de A2 en A58 en Philips Healthcare.”

Quote Er moet nader onderzoek plaatsvin­den naar de ontslui­ting van de verschil­len­de locaties in en om Best Gemeente Best

Daarbij wordt door de gemeente rekening gehouden met het veranderende stationsgebied, dat de komende jaren een metamorfose krijgt. ,,Uiteraard zijn wij bereid om in de herontwikkeling van het stationsgebied aansluitingen op regionale (hoogwaardige) openbaar vervoermogelijkheden mee te nemen in de planvorming", zo schrijft het college als antwoord op de D66-fractie. ,,Als ook regionale partners meerwaarde zien in dergelijke voorzieningen.”

Miljard euro nodig

Het is overigens nog lang niet duidelijk of de Brainportlijn er daadwerkelijk komt. Vorige maand werd bekend dat het plan door de eerste selectieronde voor het Nationaal Groeifonds is. In dat overheidsfonds is 20 miljard euro beschikbaar voor ov-projecten. De initiatiefnemers van de Brainportlijn, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development, vragen om 1 miljard euro.

Volgens het plan gaan grote én kleine autonoom rijdende voertuigen zich verplaatsen over speciale, vrije rijstroken. Het nieuwe, schone en innovatieve openbaar vervoer is nodig omdat de bereikbaarheid in het stedelijk gebied flink onder druk staat.