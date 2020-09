Eén ding is zeker: de gemeente Best blijft aan het Dorpsplein

Of het nu een geheel nieuw pand wordt of toch een verbouwing, één ding is zeker: het nieuwe gemeentehuis van Best komt aan het Dorpsplein. ,,Het moet zorgen voor reuring in het centrum.”

Best wil al langer een nieuw ‘huis’, waar naast de gemeente ook de verschillende dienstverleners op sociaal-maatschappelijke gebied kunnen worden ondergebracht. Die laatste organisaties zitten nu zo'n tweehonderd meter verderop, in het pand Bestwijzer. ,,Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd”, zegt burgemeester Hans Ubachs. ,,Daarnaast zien we dat de mogelijkheden en de wens om samen te werken steeds groter worden.”

Dorpsplein als harde voorwaarde

Het college van b en w had een duidelijke voorkeur voor een geheel nieuw gemeentehuis, aan het Dorpsplein óf op een andere 'centrale locatie’. Die laatste optie is op last van de gemeenteraad nu van tafel. Die noemt ‘aan het Dorpsplein’ namelijk als harde voorwaarde bij nieuwbouw. ,,Best heeft een gebouw nodig dat mede zorgt voor reuring in het centrum”, staat in een aangenomen motie van Best Open, CDA, D66 en Gemeentebelangen. Tegelijkertijd krijgt het college de opdracht om eveneens te blijven kijken naar het eventuele aanpassen van het huidige gemeentehuis. ,,Omdat dat beduidend minder kost en toch de noodzakelijke kwaliteit levert”, aldus de partijen.

De verschillende scenario's worden de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt, zegt burgemeester Ubachs. De volgende stap is het samenstellen van een plan van eisen, om in kaart te brengen waar het toekomstige gebouw allemaal aan moet voldoen. ,,Bestwijzer en het gemeentehuis hebben een eigen cultuur, een eigen ‘benaderingswijze’. Dat zijn dingen om goed over na te denken.” In mei volgend jaar wordt het plan naar verwachting besproken in de raad. Daarna volgt de fase waarin schetsen worden gemaakt.

Gebouwen en grond van gemeente

Zowel het huidige gemeentehuis als Bestwijzer is eigendom van de gemeente. Daarnaast heeft Best met het perceel naast de winkel van Zeeman ook nog een stuk grond aan het Dorpsplein in bezit.

Eerder werd al begroot dat nieuwbouw op de huidige locatie 16 miljoen euro zou kosten, plus extra kosten voor sloop en versnelde afschrijving. De rekening zou daarmee op 19,3 miljoen euro komen. Het oudste gedeelte van het gemeentehuis, waarin onder meer de raadszaal zit, heeft een monumentale status en mag niet gesloopt worden. Het kantoordeel mag wel tegen de vlakte.