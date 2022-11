‘Een gratis wipstoeltje voor de baby van mijn schoonzus’

De locatie aan de Nieuwstraat is nog maar net open of Nazira stapt binnen met dochtertje Halima aan de hand. Samen struinen ze tussen boekjes, puzzels, poppen en kinderkleding. ,,Wat leuk, en het kost geen geld”, glundert Nazira. Zij komt uit Syrië en woont sinds drie jaar in Son. ,,In Syrië kennen we geen Sinterklaas”, vertelt ze. ,,Maar we wonen nu hier en dan dienen mijn kinderen ook de Nederlandse gebruiken te leren. Mijn zoontje Dijwar is vier, zit op school en wil ook zijn schoen zetten. Natuurlijk zijn we naar de intocht geweest. De kinderen waren dolenthousiast.”

Nazira blijft bescheiden. ,,Ik heb een cijferpuzzel en een dinosaurus gevonden voor mijn zoon. Voor mijn dochtertje een aangeklede pop en een roze jasje. Nee, meer is niet nodig. Twee cadeaus voor ieder vind ik voldoende. Mijn schoonzus krijgt binnenkort een baby. Voor haar vond ik een wipstoeltje.”

Quote Twee cadeaus voor ieder vind ik voldoende Moeder Nazira

De Poolse Dogmara gebruikt de pauze van het Taalhuis om enthousiast te rommelen tussen het grote aanbod speelgoed. ,,Een frozen paleis voor mijn dochtertje Daria. Zij is gek op glitters en prinsesjes.” De inpakkende zorgcoaches dragen allerlei accessoires aan die bij het uitklapbare paleis passen, de gestippelde bodywarmer voor peutertje Mara krijgt een fleurig sinterklaaspapier. En met de boodschap: geef het door aan de cursisten, haast moeder Dogmara zich weer naar haar taalles.

Donatie versterkt saamhorigheid

Lein Vrouwenzorg verleent medische en complementaire zorg aan vrouwen en kinderen. Oprichter en verloskundige Marjolein Maas: ,,We werken hier met 28 zorgverleners en bedachten dat onze zorg pas compleet is als we ons ook bekommeren om mensen die het niet breed hebben. Diëtiste Stance Jansen kwam met idee om gratis decembercadeautjes te geven aan vluchtelingen en mensen met een laag inkomen. Na een berichtje op Instagram kwam de donatie op gang. Van alle kanten kregen we zowel gebuikte als nieuwe spullen aangeboden.”

Daar maken ook Inge Sierag en Jozé van Rooij - vrijwilligers bij het Taalhuis - gretig gebruik van. ,,Wij vangen de kindjes op van vrouwen die taallessen volgen. En dit gratis speelgoed is een mooie aanvulling op ons minieme speelgoedbudget.” Wijzend op de tassen: ,,Allemaal educatief materiaal: een draagbare radio, compleet met cd’s vol Nederlandse liedjes, boerderijdieren, taalspelletjes én een glitterhaai. Bovendien is dit speelgoedinitiatief goed voor de betrokkenheid in het dorp. Het versterkt de saamhorigheid.”

Ook vanavond nog gratis cadeautjes

In één week tijd kwam het idee van gratis decembercadeautjes van de grond. En het aanbod overweldigde de zorgcoaches van Lein Vrouwenzorg. ,,Het is fijn dat we zoveel spullen kregen, maar we willen ze graag uitdelen. Wellicht zijn we iets te impulsief geweest wat betreft de openingstijd”, zegt Maas. ,,De enkele uurtjes woensdagochtend zijn niet haalbaar voor werkende ouders. Daarom zijn we donderdagavond nog open van 17.00 tot 20.00 uur.”