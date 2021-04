Een luxe hotel voor insecten bij Hoeve Strobol

Vreugde bij leerlingen én docenten: popschool Key4Music is weer open

22 april BEST - Na maanden van stilte, klinkt er weer muziek bij Key4Music in Best, Oirschot en Son en Breugel. De popschool mag weer lesgeven op de eigen locaties, zij het onder strikte voorwaarden. ,,Iedereen was dolblij met het nieuws.”