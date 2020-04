Een stil Son en Breugel vastgelegd op video

SON EN BREUGEL - De stilte in Son en Breugel in coronatijd is vastgelegd in een video, compleet met een fraai lied: Son en Breugel blijft binnen.

Er rijden nu weer meer auto’s door het centrum van Son, en veel winkels zijn ook weer open. Dat was een paar weken geleden wel anders, toen het stil was in het dorp door de maatregelen rond de coronacrisis. Die stilte in het dorp is door drie inwoners van Son en Breugel vastgelegd. Willemijn Bekkers maakte een video, aangevuld met dronebeelden geschoten door Daniel Wissink en een door Evelien Slegers geschreven en gezongen lied.

,,Een paar weken geleden was ik bij de supermarkt, en zag toen hoe verlaten alles was in het dorp. Als het straks voorbij is, zijn we dat weer vergeten. Ik wilde daar iets mee doen, die stilte vastleggen”, vertelt Bekkers, een enthousiaste hobby-videograaf. Ze benaderde zangeres Evelien Slegers voor een toepasselijk lied en Daniel Wissink voor beelden van bovenaf het stille dorp. Op de indrukwekkende video zijn allerlei verwijzingen naar de coronacrisis, als ook naar de verschillende activiteiten die in het dorp zijn ondernomen, te zien.

Bij een school de woorden ‘Petje af voor onze ouders....lieve kids we missen jullie’ en achter een raam een regenboogvlag met de woorden ‘alles komt goed’. En veel lege wegen en lege pleinen, lege voetbalvelden bij SBC, een leeg bushokje met tekst op de poster die luidt ‘Zorgverleners Bedankt’.

Hoger doel

Slegers zingt bij het beeld van knuffelbeertjes en een kleinkind dat kushandjes geeft aan haar oma achter haar raam: ‘Solidariteitgevoel brengt ons samen, niet fysiek want dat kan niet meer. Maar dat is voor een hoger doel.’ Ze heeft de tekst geschreven op de melodie van het lied ‘Het is al laat toch’ van Racoon.

,,We hadden eerst Ons Dorp van Wim Sonneveld gekozen, maar daar konden we geen goede instrumentale begeleiding van vinden”, vertelt Slegers. Een songtekst schrijven had de zangeres nog niet eerder gedaan. ,,Maar samen met Willemijn hebben we gekeken naar wat typisch voor ons dorp is. Ik hoop dat dit lied een steun is voor mensen die nu eenzaam thuis zitten.” Wissink heeft mooie drone-beelden gemaakt, maar had ook nog graag boven het Oud Meer gevlogen. ,,Maar dat mocht niet, omdat je dan in de aanvliegroute van Eindhoven Airport zit”, zegt Wissink met een lichte teleurstelling.

