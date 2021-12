Een zwembad voor paarden? Meierijstad geeft groen licht voor Roois plan

Delen per e-mail

,,Er wordt veel van paarden gevergd”, zegt Paula van Rooij. ,,Wedstrijdpaarden zijn topatleten. Zij dienen altijd een optimale conditie en balans te hebben en zo snel mogelijk te herstellen van eventuele blessures. In een zwembad kan een paard onbelast bewegen. Dat is essentieel voor het genezingsproces. Verder is zwemmen een mooie afwisseling van de training en helpt blessures te voorkomen”, legt ze het belang uit.

Quote Alle paarden kunnen zwemmen, maar net als bij mensen verschilt de animo. Zodra een paard het ritme te pakken heeft zwemt het zonder begelei­ders Paula van Rooij

De gemeente Meierijstad geeft Paula van Rooij en echtgenoot tevens zakenpartner Michel Verbij groen licht voor de bouw van een overdekt paardenzwembad. Dat komt naast hun paardensportcentrum. Het verwarmde bad wordt 50 meter lang, 2 meter breed, 3 meter diep en deels ondergronds. Van Rooij: ,,Begeleiding via leidsels aan weerszijde van het hoofd helpt het paard de helling af en het water in. Alle paarden kunnen zwemmen, maar net als bij mensen verschilt de animo. Zodra een paard het ritme te pakken heeft, zwemt het zonder begeleiders. De verdiepte ligging geeft via grote ramen zicht op de bewegende paardenbenen zodat een deskundige de vorderingen kan volgen. Het toegevoegde zoutmengsel zuivert eventuele wondjes en geeft een betere doorbloeding van de huid.”

Tien minuten zwemmen staat gelijk aan uur zware training

Uit onderzoek blijkt dat zwemmen het genezingsproces ruim twee keer versnelt en dat het nieuwe weefsel van betere kwaliteit is dan door boxrust en stappen. Tevens staat tien minuten zwemmen qua spierinhoud gelijk aan een uur zware training op vaste bodem. Bovendien kan een paard in het water zijn energie kwijt en wordt er rustig van. Van Rooij: ,,De Rooise dierenartsen Maarten Aarts en Frank van de Laar stellen de diagnose en maken een revalidatieschema. Voor elke blessure geldt: een schema op maat.”

Paula van Rooij (52) ging als jong meisje al graag met paarden om. Zij zag mogelijkheden voor paardensport en stalling rond camping De Kienehoef die haar ouders destijds runden, en opende in 2013 Paardensportcentrum De Kienehoef. Het centrum is ingericht voor trainingen, revalidatie en stalling. Spring- en dressuurpaarden uit Engeland, Zweden en Spanje vinden haar accommodatie. ,,Je dient innovatief te zijn en iets nieuws toe te voegen om je in de paardenwereld staande te houden. Na aquatraining komt er dus een paardenzwembad.

Niet alleen topsport

Naast topsportpaarden is het zwembad ook bedoeld voor ‘gewone’ paarden. ,,Ook die hebben behoefte aan een goede verzorging met begeleiding. Het is mijn droom om het zwembad ooit te vullen met natuurwater door een waterloop te realiseren vanaf de Kienehoefvijver naar ons centrum. Er zijn al vergevorderde plannen om het NCC-kampeerterrein en het paardensportcentrum te verbinden met streekpark Kienehoef.”

Van Rooij vervolgt. ,,Door onze krachten te bundelen wordt dit één groot aantrekkelijk recreatiegebied. De gemeente gaat ook akkoord met de westelijke eigen ontsluiting van ons centrum zodat we niet meer door de slagboom van de camping hoeven. Of ikzelf nog rijd? Zeker. Over twee jaar als het zwembad klaar is, wil ik er mijn hengst als eerste doorheen leiden.”