‘Eerst moet verkeer geregeld zijn, dan pas kan Breugelse school worden gebouwd’

SON EN BREUGEL - Geld voor één schoolgebouw voor De Krommen Hoek en De Regenboog in Breugel was niet het probleem in de gemeenteraad. Wel was er een hoop gesteggel over de verkeersafwikkeling en de overlast voor omwonenden.

De locatie van het nieuwe schoolgebouw voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog stond al vast, de gemeenteraad van Son en Breugel stemde donderdag in meerderheid ook in met het benodigde krediet van 2,7 miljoen euro. Nu kan schoolbestuur PlatOO een bouwplan gaan maken voor een schoolgebouw op de locatie van De Krommen Hoek, waarbij de gemeente uitgaat van een fusie tussen beide scholen. Dat scheelt namelijk in het aantal benodigde vierkante meters, en het benodigde krediet is daarop afgestemd.

Oppositiepartijen Dorpsbelang en VVD probeerden in een motie uitstel van het besluit te bewerkstelligen. Volgens Eef van Turnhout (Dorpsbelang) was het voorstel ‘onvolledig’ omdat er niet goed gekeken is naar de verkeersveiligheid. Die motie haalde het niet, maar die verkeersveiligheid, met name rond de piekdrukte bij het brengen en halen van de leerlingen, was voor de coalitie wel reden voor het indienen van twee amendementen.

Gelijktijdig bouw- en verkeersplan

Aanvankelijk stond in het raadsvoorstel dat er na het maken van een bouwplan een verkeersplan komt. Dat was in de commissie eerder al gewijzigd in die zin dat dat er gelijktijdig aan een bouw- en verkeersplan zal worden gewerkt. Dat bleek voor Dorpsvisie, de grootste coalitiefractie, niet genoeg. In een amendement (wijziging of aanvulling op een raadsvoorstel), dat pas aan het begin van de avond online werd ingediend, vroeg de fractie: ‘De school start pas met de ontwikkeling, en gaat dus pas kosten maken, nadat duidelijk is hoe de verkeerssituatie wordt opgelost. Dit proces start op in nauw overleg met beide scholen en nadrukkelijk ook met de omwonenden, en de uitkomst wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.’

Wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) ontraadde dit amendement. Hij wil aan de slag en heeft daardoor geld nodig, zo maakte hij duidelijk. Ook coalitiepartners CDA en PvdA/GroenLinks stemden tegen. Remco Heeren (Dorpsvisie) had gehoopt op steun van de oppositie, maar die steunde alleen een minder vergaand amendement van Dorpsvisie en CDA samen. Hierin werd bepleit dat bij het maken van een verkeersplan de buurtbewoners en beide scholen moeten worden betrokken, en dat de gemeente hierin het voortouw neemt.

VVD steunt verkeerde amendement

Na afloop van de chaotisch verlopen vergadering bleek dat de VVD het verkeerde, minst vergaande amendement had gesteund. Daar kwam Kees Vortman (VVD) toen pas achter. Tot verbijstering van Remco Heeren, die ervan uit was gegaan dat de oppositie dit schot voor open doel niet zou missen.

De verwachting is dat het nog wel een jaar duurt voordat er een bouwplan, gecombineerd met een verkeersplan, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming.