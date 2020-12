Eerste 20 Bestse fijnstofmeters zaterdag uitgereikt

BEST - In juli peilde energiecoöperatie Best Duurzaam de belangstelling voor fijnstofmeters voor particulieren. Er kwamen meer dan honderd positieve reacties binnen, niet alleen uit Best maar ook uit de regio. Inmiddels is er een wachtlijst en worden vandaag de eerste 20 fijnstofmeters aan Bestenaren uitgereikt.

Paul van der Sman is zo’n Bestenaar. ,,Het feit dat mensen zelf gaan meten is een direct gevolg van het heersende wantrouwen richting de overheid op dit gebied. Want die voert een wensdenkbeleid. We willen als burgers zelf meten hoe smerig de lucht nu echt is. Noord-Brabant is topscorer op het gebied van de luchtverontreiniging!”

Best Duurzaam streeft ernaar een goede spreiding van fijnstofmeters in Best te krijgen en is blij met het aantal reacties. Volgens hen toont dat duidelijk aan hoe belangrijk Bestenaren schone lucht vinden.

,,Hoe meer meters, hoe meer inzicht”, stelt Peter van Heerebeek, lid van de werkgroep Schone Lucht van Best Duurzaam. Hij heeft de meters gebouwd. ,,Ik had al het een en ander uitgezocht over dit soort meters en heb er zelf inmiddels drie hangen. Als je goed voorbereid bent bouw je in een aantal uur zo 20 van die meters. Ik heb ze getest door in de kamer waar ze liggen rooklucifers af te steken die je ook gebruikt om je brandmelder te checken. En ze reageerden allemaal binnen de gestelde bandbreedte.”

Hij reikt de meters mee uit en is erg benieuwd waarom mensen nou zo’n meter hebben aangeschaft. Al heeft hij wel een vermoeden: ,,Mensen willen weten wat de houtstook doet waar ze in hun buurt mee geconfronteerd worden. Want die overlast die mensen daarvan ervaren, die leeft echt. Terwijl mensen die zo’n houtstookkachel stoken er vrij nonchalant over doen en zeggen dat ze zich aan de regels houden. Dat klopt, maar dat komt omdat er vrijwel geen regels zijn op dit gebied. Als je door metingen kunt aantonen dat die kachels veel fijnstof uitstoten, zou je naar de gemeente kunnen gaan om te vragen of de richtlijnen voor houtstook kunnen worden aangescherpt.”

Best Duurzaam komt als het nodig is thuis helpen met de montage en het koppelen van de meter aan het wifi-netwerk.