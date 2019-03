Eerste circulaire restaurant opent in Best

Koen en Emmy Hoeben, de eigenaren, wilden eerst grondig verbouwen. ,,We zaten te praten in een strandpaviljoen en die eigenaar was zo trots. Zijn paviljoen was zelfvoorzienend. Toen dachten wij: dat is het. We kwamen in contact met NBArchitecten hier uit Best die circulair bouwen.” Volgens Nicky Kouwenberg van NBArchictecten wordt er in het weilandpaviljoen alleen met natuurlijke materialen gewerkt. ,,Alles is van hout met natuurlijke isolatie in de wanden en het dak. De kozijnen zijn van onbehandeld hout dat eerst gekookt en daarna gestoomd wordt; dan kan het 30 jaar mee.”