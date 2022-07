Eerste dag Rooise fietsvierdaagse vroeg begonnen; ‘Voor de ergste hitte weer thuis’

In de schaduw onder de bomen fietsen

,,Een prachtige rit”, verzekerde een echtpaar uit Noord-Holland. ,,Het is heerlijk om in de schaduw onder de bomen te fietsen.” Dat het allengs warmer werd deerde Loek (2) zoontje van Jolanda Timmermans niet. ,,Ik heb hem nog niet horen piepen,” lacht zijn moeder. Met haar fietsvriendin Elle Vervoort en dier dochter Lot fietst ze de dertig kilmeter. Ook Lot (2) heeft het naar haar zin in de fietskar. Ze dommelt zomaar even weg. ,,We hebben overwogen of het niet te heet werd voor de kinderen. Maar het is gewoon een leuk uitje.”

Voor Ad van Kaathoven was het een spannende week. Hij is voor het eerst voorzitter van Rooi Fietst en vroeg zich dinsdagochtend af hoe de dag zou verlopen. Rond de middag is hij opgelucht. ,,Er zijn geen calamiteiten gemeld vanwege de hitte, geen valpartijen en geen kapotte fietsen. Ondanks de voorspelde hitte wilden we als bestuur de eerste fietsdag niet afgelasten. Wel besloten we om een half uur eerder te starten en de zestig kilometerrit te schrappen. Nu zijn mensen voor de ergste hitte weer thuis. Ja, er zijn minder deelnemers dan andere jaren. De hitte is spelbreker. Onze Rooise fietsvierdaags is erg in trek. Via postcodes berekenden we dat eenderde van de deelnemers uit Rooi komt, eenderde uit de regio en eenderde uit de rest van Nederland en het buitenland.”