Eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in De Schakel in Best

Het gaat om vluchtelingen die al enige tijd in Nederland verblijven en eerder tijdelijk onderdak kregen in vakantieparken in de regio en in het Microlab in Eindhoven. Onder hen zijn een aantal gezinnen.

In de Schakel is in totaal plek voor zestig mensen. De gemeente Best meldde het pand aan de Johannes Vermeerstraat onlangs aan als opvanglocatie, voor in ieder geval een jaar. ,,Waarbij we ook duidelijk hebben aangegeven dat deze plek uitermate geschikt is voor mensen met kinderen. Er is een gymzaaltje om te spelen, een schoolplein", zo klonk het daarbij.