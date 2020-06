Eerste stap gezet naar nieuw kindcentrum in Best

In dit gebouw worden naast kindcentrum Platijn ook 22 woonappartementen gerealiseerd. ,,Na een lang voortraject, dat al loopt vanaf 2006, is het er toch van komen. De bouw van onze nieuwe school is gestart. De verwachting is dat we het gebouw in het schooljaar 2021-2022 in gebruik gaan nemen”, vertelt directeur Roel Timmers. Hij en teamleider Demelza Veenman zien hier naar uit. ,,We hebben niet het hele traject meegemaakt, wat hieraan vooraf ging, maar voelen ons wel euforisch.”