Eerste vangst bij het magneetvissen in Best: een verroeste kalasjnikov

BEST - Toen Britt uit Acht maandagavond samen met haar vriend Randy voor het eerst ging magneetvissen, leverde dat meteen een wel heel bijzondere vangst op: een kalasjnikov. Of in elk geval iets wat daar heel erg op lijkt.

Omdat Randy een fervent visser is, besloot het stel maandagavond ook de magnetische variant eens te proberen. Vissen op metalen voorwerpen is de laatste jaren steeds meer in zwang aan het raken. Er ligt immers nogal wat metaal in het water. Van verloren munten en gedumpte fietsen tot voorwerpen die tot een stuk meer beroering leiden. Zo kwam er al meermaals munitie uit de Tweede Wereldoorlog boven: deze week nog in de IJssel bij Deventer. In Amersfoort komt er een verbod nadat twee keer in korte tijd een oud explosief werd opgehengeld. En afgelopen voorjaar kwam er in Amsterdam ook al eens een kalasjnikov uit de gracht.

Voor Britt en Randy was het automatische wapen bijna het eerste dat er uit het water tevoorschijn kwam. ,,We stonden aan het kanaal in Best, bij de Hornbach”, blikt Britt terug. ,,Daarna hebben we nog een tijdje verder gevist, maar toen kwamen er alleen nog maar bierdopjes boven.” Eenmaal thuis belden ze de politie, die het behoorlijk verroeste geweer mee heeft genomen. Ze kregen te horen dat het inderdaad om een AK-47 - ofwel kalasjnikov - ging. Op basis van de foto lijkt het te gaan om een kalasjnikov-achtig wapen van Joegoslavische origine.