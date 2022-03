Eieren en bananen van boer in de buurt: Best start met pickup-point

BEST - Online je wekelijkse verse boodschappen regelen is geen nieuwigheid meer. Inwoners van Best kunnen dat binnenkort bij hun eigen lokale boeren doen. En dat is dan wel weer nieuw.

De nieuwe vereniging Best Voedsel maakt zich sterk voor het verminderen van de belasting op het milieu. Om onze negatieve ‘footprint’ om te buigen, moeten we overstappen naar duurzaam geproduceerd voedsel, afkomstig van lokale leveranciers, vindt de Bestse vereniging. Binnenkort kan er daarom online gewinkeld worden bij lokale boeren en tuinders waarna men op zaterdag het bestelde pakket bij een pickup-point kunt ophalen.

,,We proberen door bewustwording een gedragsverandering aan te moedigen. Uit een enquête die we hebben uitgezet, blijkt dat Bestenaren in zijn voor lokale, duurzame producten, zolang ze maar betaalbaar zijn en makkelijk verkrijgbaar”, vertelt Jan Willem Slijper. ,,Daarnaast blijkt uit gesprekken met boeren en tuinders dat zij de weg naar de consument niet zo goed kunnen vinden.” Slijper zit in het bestuur van de vereniging. Meer dan twee jaar geleden begon die club na te denken of het concept Herenboeren Wilhelminapark uit Boxtel ook voor Best haalbaar zou zijn.

Quote De bedoeling is dat er genoeg vrijwilli­gers zijn die echt mee helpen. Alleen dan kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden Jan Willem Slijper

,,Dat bleek minder geschikt, om diverse redenen”, vervolgt Slijper. ,,De bedoeling is dat je je inkoopt als Herenboer en dat bedrag is best hoog. Dat werpt volgens ons een drempel op. Daarnaast zit Boxtel wel heel dicht bij Best. Wij kwamen terecht in Sybrandabuorren (Friesland, red.). Hun aanpak zagen we direct zitten: toegankelijk en een goede prijs-kwaliteitverhouding.”

Om lid te worden van de vereniging betaal je 10 euro per jaar. ,,De bedoeling is dat er genoeg vrijwilligers zijn die echt mee helpen. Denk aan het klaarmaken van de pakketten en de bemensing van de winkel. Alleen dan kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.”

Beginnen met een klein aantal boeren

,,Er zijn zo’n veertig lokale leveranciers in de buurt, we beginnen met een beperkt aantal. Overigens hebben we het niet alleen over groente en fruit, maar net zo goed over kaas, eieren en vlees. We richten ons niet op vegetariërs; willen juist iedereen aanmoedigen om ‘anders’ te gaan eten. Dus een week-vleespakket bevat vlees voor vier dagen in plaats van zeven; voor de andere drie dagen geven we dan menusuggesties en recepten.”

De Best Voedselwebsite gaat binnenkort live. Bestellingen kunnen dan opgehaald worden in de schuur van Volkstuinvereniging De Oude Bogten in Best. ,,Daar moet nog wel het een en ander aan gedaan worden. We hopen ergens in mei te kunnen starten. Dat is wel een mooie datum, want dan begint ook het groenteseizoen”, besluit Slijper.

Meer informatie en aanmelding: bestduurzaam.nl/eten.