Eigen plekje voor twintigers met autisme is gewild: veel animo voor zorgappartementen Kapittelhof

,,Ik ben er heel blij mee. De plannen voor de bouw liggen net bij de gemeente en als er geen bezwaar komt, start de bouw volgens planning begin 2023”, vertelt Helmy Steenbakkers van Stichting Eigen Sleutel, initiatiefnemer van het zorgappartementen-project.

Samen met Linda Foolen richtte Steenbakkers de stichting op. Het is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een normaal tot hoog IQ en autisme, die 24-uurs zorg nodig hebben en zelfstandig willen wonen. ,,Ik was al 9 jaar op zoek naar een plek voor mijn zoon Sem, tot ik dacht: ik benader de wethouder en woningcorporatie zelf”, zegt Steenbakkers. De appartementen komen er in 2024.

Quote Niet iedereen is geschikt voor deze woonvorm. Bewoners moeten een specifieke indicatie hebben Helmy Steenbakkers, Stichting Eigen Sleutel

De gemeente en Woonmeij stemden in met de plannen voor de bouw. Het gebouw wordt onderdeel van bouwplan Hart van Rooi. Woonmeij verhuurt 20 woningen en een gemeenschappelijke ruimte aan Stichting Eigen Sleutel.

Voor de appartementen klaar zijn, moet er aardig wat gebeuren. ,,Geïnteresseerden melden zich bij de stichting aan en we kijken of ze geschikt zijn voor deze woonvorm. Ze moeten namelijk een specifieke indicatie hebben, waarbij 24-uurs begeleiding nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat ouders en broers of zussen betrokken zijn bij het initiatief. Daarom beginnen we na de zomervakantie met het huisbezoek. We gaan in gesprek met ouders en de jong-volwassenen”, vertelt Steenbakkers. De achttien aangemelde personen komen uit de nabije regio, maar ook uit bijvoorbeeld Heeze. De meesten zijn tussen de 20 en 25.

Zorg in huis

Het regelen van zorg is een groot onderdeel van dit project. De bewoners hebben namelijk hun pgb-budget waarmee ze zorg inkopen, individueel en gezamenlijk voor deze vorm. Om alles goed te regelen, werkt de stichting samen met Fittin, een organisatie die ouderinitiatieven begeleidt. ,,Wij willen geen medische gegevens van de bewoners, daarom vinden we het fijn dat Fittin helpt. Hun gedragsdeskundige kijkt of de jong-volwassene plaatsbaar is, nadat wij op huisbezoek zijn geweest”, legt Steenbakkers uit.

Op tijd begonnen

Over een vergelijkbaar wooninitiatief in Hintham waar de 24-uurs zorg nog niet rond is, heeft Steenbakkers gehoord. Daar verhuizen de jongeren per 1 juli, maar het tekort aan zorgpersoneel is een hobbel. ,,We kijken nu hoeveel zorgmedewerkers er nodig zijn. Ik maak me daar geen zorgen over, sta er positief in. We zijn op tijd begonnen”, zegt ze.

Ingrid van den Heuvel van Fittin vertelt: ,,Met Stichting Eigen Sleutel beslissen we hoeveel zorg er nodig is. Als we weten welke jongeren er komen te wonen, hoeveel zorg iedere persoon nodig heeft en hoeveel geld er beschikbaar is, nemen wij daarop mensen aan.”

Ondanks het tekort aan zorgpersoneel, voorziet Van den Heuvel voor het Kapittelhof tot nog toe geen problemen. ,,We leggen contacten met scholen, brengen het initiatief onder de aandacht op zorgmarkten en zetten advertenties in de krant, zodra we weten hoeveel personeel en welk niveau we zoeken”, zegt ze.

Sponsoren

Steenbakkers is ook bezig met het vinden van donateurs en sponsoren voor de inrichting van de gezamenlijke ruimte. ,,We kunnen niet alles zelf financieren. Wij doen dit vrijwillig en in onze eigen tijd. Het is even een lange adem hebben, sponsoren zoeken en wachten tot het projectplan goedgekeurd is.”