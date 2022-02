Eindelijk binnen spieken bij het nieuwe dorpshuis in Son

De grootste verandering zal veel bezoekers zaterdag meteen bij binnenkomst opvallen. ,,Door de grote raampartijen wordt het van een donkere kerk een open gebouw waar veel zonlicht binnenvalt”, vertelt wethouder Jan Boersma.

Woensdagmiddag gaf de gemeente samen met aannemer Stam + de Koning een speciale rondleiding aan de pers. Zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur is heel Son en Breugel uitgenodigd op de open dag van het Dommelhuis om te kijken hoever de verbouwing gevorderd is. Dan zijn ook de nieuwe gebruikers aanwezig om iets te vertellen over hun eigen ruimte.

In het nieuwe dorpshuis is plek ingeruimd voor onder andere het Vestzaktheater, de bibliotheek, harmonie Pro Honore et Virtute en zorgloket CMD. ,,Zij ondertekenen allemaal een contract voor vijf jaar”, vertelt Boersma. Daarbij is afgesproken dat hun huur niet hoger wordt dan het bedrag dat ze nu betalen.

Volledig scherm De verbouwing van de voormalige Sint-Petrus'-Bandenkerk in Son tot het Dommelhuis is in volle gang. © Juan Vrijdag / DCI Media

Op de eerste verdieping komen multifunctionele ruimtes, die andere verenigingen kunnen huren voor bijvoorbeeld vergaderingen. Projectleider Chris Spooren voorziet geen problemen om die allemaal vol te krijgen. ,,De vraag naar ruimte is groot, dus we hebben geen angst voor leegstand. Er is juist al vanuit meerdere hoeken gevraagd of er niet nog plek is.”

In een aantal ruimtes wordt extra isolatie aangebracht, zoals de repetitieruimte van de slagwerkers en de theaterzaal. ,,Als er straks een voorstelling aan de gang is, merk je daar niets van als je in de foyer staat.”

De zaal biedt straks plek voor ruim tweehonderd bezoekers, vergelijkbaar met de huidige capaciteit van het Vestzaktheater. Die organisatie wordt ook beheerder van het Dommelhuis en uitbater van het horecagedeelte.

Eind juni zou de eerste productie op de planken kunnen staan. De oplevering staat gepland voor 20 juni. Spooren verwacht die datum te halen. ,,De verbouwing loopt volgens schema.”

In 2020 werd na een jarenlange discussie over het behoud van het kerkgebouw gestart met de transformatie tot nieuw dorpshuis. Naast wat extra ziekteverzuim door corona waren er geen grote tegenvallers.

De kosten blijft volgens de gemeente binnen het gestelde budget van 9,3 miljoen euro. Dat lukt volgens Boersma omdat direct nadat de gemeenteraad akkoord gaf al prijsafspraken zijn gemaakt met aannemers. ,,Die lagen dus al vast voordat de materiaalprijzen en bouwkosten zo begonnen te stijgen.”

Daarbij had Stam + de Koning het geluk dat ze veel bouwmaterialen al eerder hadden ingekocht. ,,In het begin is de kerk vooral gebruikt als magazijn om alles op te slaan.” Zo hoefden er uiteindelijk geen grote concessies gedaan te worden aan het ontwerp volgens Spooren. ,,Alleen op details zijn andere keuzes gemaakt.”

Blikvanger wordt de historische houten waterput, die is opgegraven bij Ekkersrijt. De boomstamput, waarbij een een uitgeholde eiken boom in de grond werd gegraven, dateert van ongeveer 700 tot 800 na Christus. Voor de omheining van de put wordt het hout van de originele kerkdeur gebruikt.

Daarnaast krijgen enkele relikwieën een plekje in het dorpshuis, zoals de oude kruizen en een aantal beelden. Ook de biechtstoel maakt zich op voor een tweede leven; die doet in de nieuwe bieb straks dienst als leeshoekje.

