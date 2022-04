Eindelijk kan Sonse Zonnebloem haar feestje vieren

Eindelijk, ruim twee jaar en twee afmeldingen later zitten gasten, gastvrouwen en een enkele gastheer klaar voor de uitvoering van de liedjes rond Annie M.G. Schmidt door ’t Huistheater. Voor de gasten is deze jubileumviering een uitje. Want voor veel senioren was corona een tijd van eenzaamheid. Activiteiten en huisbezoeken door de Zonnebloem gingen sporadisch door.

Gastvrouw Andrea Meijer: ,,Ik heb drie gasten en bezocht ze tijdens corona met grote tussenpozen. Wat wil je met een mondkapje op en zonder koffie? We deden soms een spelletje, je kon nergens heen. Maar mensen waren blij met elk contact.” Dat beaamt gast Gerda Jägers: ,,Ik was tien jaar mantelzorger voor mijn zieke man. Nadat hij overleed kreeg ik allerlei klachten maar was door het vele zorgen mijn sociale netwerk kwijtgeraakt. Mijn gastvrouw is de stabiele factor die regelmatig binnenloopt. Met haar bespreek ik dingen van alledag, dingen die je ook met een vriendin zou bespreken.”

Volgens Andrea Meijer bezoeken gastvrouwen zelfstandig wonende senioren met een beperking. ,,De laatste jaren gaat onze aandacht ook uit naar eenzame ouderen. Ik streef ernaar om mijn gasten wekelijks of tweewekelijks te bezoeken. We maken een ommetje, drinken een kopje koffie en soms gaan we naar een tuincentrum. Zo bouw je een vertrouwensrelatie op die mij ook goed doet. Onlangs overleed een van mijn gasten. Ik had bewondering voor de vrolijke manier waarop zij in het leven stond. Daar haal je energie uit en dan stellen eigen muizenissen niks meer voor.”

Of het altijd klikt?

Mien van ’t Hooft (89) geniet van de drukte. Ze heeft geen kinderen, haar man is overleden en ze smult in haar rolstoel van een gebakje. ,,Ik ben blij met elk uitstapje. Ik ben wel vergeetachtig maar het is zo fijn als gastvrouw Maria met me gaat wandelen.” Zo zijn er 45 vrijwilligers die samen tachtig gasten bezoeken, informeren naar hun welzijn en eventueel doorverwijzen naar aanvullende hulp. Of het altijd klikt tussen gastvrouw en gast? Pieta Jaspers heeft haar antwoord klaar: ,,Als je zelf aardig bent is een ander het ook.”

Het wordt muisstil zodra de spelers van ’t Huistheater het podium betreden. Wie kent niet de liedjes van Annie M.G. Schmidt? Ja zuster, nee zuster brengt vervlogen tijden en herinneringen terug bij velen.