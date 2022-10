Eindhovenaar (63) overleden bij steekpartij in Best, man (39) gewond: ‘Dat er zoiets gebeurt, is bizar’

Bevrijding Best herdacht met Wilhelmus en ‘God save the King’

BEST - Het Wilhelmus en het Britse volkslied God Save the King klonken maandagavond in de Koetshuistuin in Best. Bij het Schotse monument in het parkje werd traditiegetrouw de bevrijding van het dorp aan het eind van de Tweede Wereldoorlog officieel herdacht.

24 oktober