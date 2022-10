Eindhovenaar (63) overleden bij steekpartij in Best, man (39) gewond: ‘Dit is niet bij ons in het café gebeurd’

met videoBEST - Bij een steekpartij aan de Koningin Julianaweg-Zuid in Best is donderdagavond een 63-jarige man uit Eindhoven overleden. Een 39-jarige man uit Best raakte gewond. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht. De ochtend na de steekpartij zit de schrik er goed in bij meerdere zaken aan de Koningin Julianaweg-Zuid. „Dat er zoiets gebeurt, is bizar.”