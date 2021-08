Eindhovenaar komt goed weg: kleine boete voor groot ongeluk

Automobi­list verliest macht over het stuur en belandt in greppel Son en Breugel

1 augustus SON EN BREUGEL - Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto op de Lieshoutseweg in Breugel in een greppel beland nadat hij de macht over het stuur verloor. De man werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.