Elektronicafabrikant Neways schrapt 250 arbeidsplaatsen, voor klein deel ook in Son

SON - Neways gaat 250 arbeidsplaatsen schrappen, vooral in Duitsland. In vestigingen in Son en Echt zullen naar verwachting enkele tientallen banen komen te vervallen. Dat heeft de Sonse producent van elektronica donderdag bekendgemaakt.

Het bedrijf liet eerder al weten meer dan honderd banen te schrappen bij zijn vestiging in het Duitse Riesa. Andere, kleinere ingrepen zouden mogelijk volgen.

In gesprek met vakbonden

Neways is met ondernemingsraden en vakbonden in gesprek over de reorganisatieplannen. In Riesa kan het banenverlies ‘rond de 200' uitkomen, is de verwachting van financieel bestuurder Paul de Koning. Een uitsplitsing voor de vestigingen van Neways Industrial Systems in Son en Neways Micro Electronics in Echt kan hij nog niet geven.

De twee werkmaatschappijen worden ‘heringericht om de organisatie beter te positioneren voor toekomstige groei', stelt het bedrijf. Neways wil met zijn producten hogere toegevoegde waarde bieden voor klanten. Daar wordt de organisatie in de twee vestigingen op aangepast.

‘Omzetten automotive niet snel terug’

Het concern schaalt zijn productiebezetting in Duitsland structureel af vanwege de afgenomen vraag vanuit de automotive industrie. ,,We verwachten dat de omzetten bij automotive niet direct zullen terugkeren naar de niveaus van voor de pandemie", laat topman Eric Stodel weten.

Als gevolg van de reorganisatie treft Neways een voorziening die eenmalig ten laste wordt gebracht van het bedrijfsresultaat. De omvang van de boekhoudkundige reservering is niet bekendgemaakt. Wel geeft het bedrijf aan dat de eenmalige last tot een negatief bedrijfsresultaat in 2020 zal leiden.

,,Onder voorbehoud van de aanhoudende onderzekerheden met betrekking tot de pandemie verwachten we dat in 2020 het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten positief zal zijn", verklaart het concern. Neways rekent op een positieve netto cashflow (winst plus afschrijvingen) over 2020. Het bedrijf zet sinds het uitbreken van de coronacrisis sterk in op kostenbesparingen.

Neways verwacht dat het effect van de structurele kostenbesparingen als gevolg van de reorganisatie ‘vanaf 2022 in volle omvang in de resultaten zichtbaar zijn'.