Elfde verdachte aangehouden van Brabantse drugsbende, Bestenaar verstopte zich onder het dak

Toekomst­plan voor Batacom­plex in Best weer een stap dichterbij: ‘Naast werken ook wonen en vermaak’

BEST - De plannen voor het Batacomplex in Best krijgen steeds meer vorm. Binnenkort moet de lokale politiek zich buigen over de wensen van de eigenaren, die op termijn ook ruimte willen voor wonen en vermaak in en rondom de oude fabriekshallen.

11 november