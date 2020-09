‘Elk jaar driehonderd nieuwe woningen erbij in Best’

Breuk franchise­ne­mer Best met De Hypotheker is definitief: rechter wijst eis tot verlenging af

23 september BEST - De franchisenemer van De Hypotheker in Best moet definitief per 30 september zijn zaak beëindigen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde woensdag dat koepelorganisatie De Hypothekers Associatie terecht afscheid heeft genomen van de franchisenemer als gevolg van fouten bij een verzekeringsaanvraag.