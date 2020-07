Elk stukje steen van Sonse kerktoren aanraken bij opknapbeurt

SON EN BREUGEL - 45 jaar na de vorige restauratie krijgt de Oude Toren in Son weer een grondige opknapbeurt. Door hetzelfde bedrijf, Nico de Bont uit Vught, als in 1975. Ook het Oude Raadhuisje wordt gerestaureerd.

,,We hebben na de vorige restauratie van de toren afgesproken dat we na dertig tot vijftig jaar terug zouden komen voor groot onderhoud. Als dat na 45 jaar is, is dat goed dus”, vertelt projectleider Kees Raaijmakers van aannemer Nico de Bont. De twee rijksmonumenten in het centrum van Son stonden al langer op de nominatie voor een restauratie. Restauratiearchitectuur BBM en Nico de Bont hebben samen een plan van aanpak gemaakt. De kerktoren komt eerst aan de beurt, die staat nu in de steigers, en daarna wordt het raadhuisje onderhanden genomen. De kosten van beide restauratieprojecten bedragen totaal circa 800.000 euro.

,,Het is een totaalrestauratie. Alle disciplines die aan de toren zitten raken we aan”, legt Raaijmakers uit. ,,Het zwaartepunt ligt wel bij het metsel- en voegwerk, maar ook de bekroning, het glas-in-lood, de deuren, het houtwerk kijken we na, en daar waar nodig herstellen we dat.” Op grond van een grofmazige inspectie, opnames van de buitenkant, is een planopzet gemaakt. Dat wordt nu eerst verfijnd. ,,Je kunt dan nooit de hele gevel aanraken. Nu de steigers er staan, gaan we het plan toetsen. We kunnen nu iedere steen en ieder stukje voegwerk aanraken, en zo zien wat de werkelijke staat van de toren is.”

Haantje

Alles wat er van de toren af kan, wordt eraf gehaald voor herstelwerk, zoals de wijzerplaten van de klok en het haantje bovenop de torenspits, maar het carillon blijft aanwezig. Wel wordt het klavier en de werkruimte van de beiaardier vervangen. De inwoners zullen het ook enige tijd zonder de vrolijke carillonmuziekjes moeten doen van het automatisch speelwerk, want de elektriciteit wordt op enig moment afgesloten.

De restauratie van het Oude Raadhuisje is een minder tijdrovende klus. Hier speelt mee dat rekening gehouden moet worden met de gebruikers van het pand, Buurtzorg en de Heemkundekring. Hier worden ook de verwarming en elektra vervangen. Beide organisaties krijgen tijdelijk onderdak in het tijdelijke gemeentehuis in de oude Vijverbergschool.