Elke Bestenaar produceert 112 kilo restafval; bijna vier keer zoveel als de bedoeling is

Voor vorig jaar daalde de hoeveelheid restafval nog jaarlijks. In 2019 noteerde de gemeente 80,5 kilogram per persoon, het jaar daarvoor 82 kilo en in 2017 zelfs 173 kilo. Die aantallen zijn nog ver verwijderd van de ‘maximaal dertig kilo’ waar Best naar zegt te streven. In 2024 moet dat zijn bereikt. ,,Maar dat kunnen we als gemeente niet alleen”, stelt Dijkhoff daarover. ,,Als de Rijksoverheid geen maatregelen neemt voor bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie, dan de blijft hoeveelheid restafval hoog. Of we het doel gaan halen, is ook daarvan afhankelijk.”