Ellis Rijkers: trots op nominatie voor Omroep Award én op haar omroep Meierij

Dat verbinden is heel belangrijk voor Rijkers. Hoe gaoget mi oew? werd in het begin van de coronapandemie gemaakt. Toen ‘afstand houden’ tot standaard werd gebombardeerd, diende ze een voorstel in voor een serie waarin gewone mensen werden gefotografeerd en geïnterviewd over de impact van corona op hun leven.

Boek werd goed verkocht

Er werd een boek van gemaakt dat goed verkocht. De opbrengsten gingen naar het goede doel. Ook maakte ze een serie over zorginstellingen in Meierijstad, Zorg vur mekaar. ,,De aflevering over de Weievensehoeve is trouwens óók genomineerd bij de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen): voor beste serie. 19 mei horen we daar meer over”, vertelt Rijkers.

Quote Ik verhuur mezelf ook als typetje en zo kan ik mooi ervaring opdoen Ellis Rijkers

Rijkers is van oorsprong fotograaf. Waarom is ze ooit met dit werk begonnen? ,,Om ervaring op te doen met presenteren. Ik verhuur mezelf ook als typetje en zo kan ik mooi ervaring opdoen.”

De nominaties kwamen als een volslagen verrassing voor haar. ,,Maar zo’n serie maken is natuurlijk wel teamwork; ik doe dat niet in mijn eentje. Ik ben heel trots op onze omroep. Daarom ben ik ook zo blij dat we, hoewel we relatief klein zijn, nu gezien worden in zo’n grote, landelijke verkiezing. En ja, wat ik doe is weliswaar vrijwilligerswerk, maar ik heb heel veel geleerd en het heeft me heel veel gebracht. Ik heb veel kansen gekregen en het is geweldig dat er zo in me geloofd wordt!”

Serie voor Omroep Brabant

En waar droomt ze nu, na de nominatie, nog van? ,,Ik ben erg van de mooie series en zou heel graag de serie Zorg vur mekaar, die ik samen met Hubertine van den Biggelaar (tekst) en Emile Kalmann (camera) heb gemaakt voor Omroep Meierij, voor Omroep Brabant maken. Want dat lijkt me gewoon heel gaaf.”

Burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad: ,,Ik ben trots op Omroep Meierij, een lokale omroep die midden in de samenleving staat. De nominatie van Ellis Rijkers voor de prijs van Vrijwilliger van het jaar bij de NLPO is daarom óók een compliment voor onze lokale omroep.”

Erkenning en waardering die ze verdienen

Lokale omroepen drijven op vrijwilligers: iedere dag opnieuw zetten zo’n 20.000 mannen en vrouwen zich in voor hun omroep en de onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening. Met de uitreiking van de titel Omroepvrijwilliger van het jaar wordt stilgestaan bij de belangrijke rol die zij spelen en krijgen ze de erkenning en waardering die ze verdienen.

Er zijn in totaal 15 mensen genomineerd voor de verkiezing: 14 mannen en 1 vrouw. Stemmen op hen kan tot en met 17 mei via www.omroepvrijwilligervanhetjaar.nl Op 19 mei wordt bekendgemaakt welke vijf genomineerden de meeste stemmen hebben gekregen, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt tijdens de Lokale Media Awards op 10 juni in Beeld en Geluid te Hilversum.