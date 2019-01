EMTÉ in Breugel wordt omgebouwd tot Coop

Op woensdag 23 januari gaat de winkel voor het laatst als EMTÉ open. De supermarkt sluit die dag al wel eerder, om 15.00 uur. Daarna volgt een grondige, interne verbouwing waarbij het hele interieur op de schop gaat. ,,Van vloer tot plafond: alles gaan we vernieuwen", laat supermarktmanager Erik Kiggen in een persbericht weten. Daarbij komt er meer aandacht voor verse producten, zo geeft hij aan. ,,Straks kunnen klanten op de nieuwe groente- en fruitafdeling terecht voor losse uien, knoflook en aardappelen en is het mogelijk om verse jus d’orange te tappen.” Ook komen er onder meer een aparte broodafdeling en zelfscankassa's.

De supermarkt en het servicepunt van PostNL keren terug in de nieuwe supermarkt. Ook is het mogelijk om medicijnen af te halen. Wat er met de stomerijservice gebeurt, is nog niet bekend; de woordvoerder van de Coop was maandag ondanks herhaalde verzoeken onbereikbaar. Het merk EMTÉ verdwijnt dit jaar overal uit het straatbeeld. Van de 130 winkels in Nederland komen er 79 in handen van Jumbo; de overige 51 worden een Coop. Zo werd de supermarkt aan de Hertog Hendrikstraat in Sint-Oedenrode enkele maanden geleden al omgebouwd tot Jumbo.