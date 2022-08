Energetische tuin in Boskant is een oase van rust

,,In de steeds drukkere maatschappij kan je tuin een waar rustpunt zijn. Het is een verlengstuk van je huis waarin je leeft, werkt, rust en eet. Je kunt je tuin helemaal afstemmen op jou als persoon, zodat deze past als een maatpak en in harmonie is met jezelf. Een tuin die goed voelt, goed groeit en waarin mensen zich prettig voelen, is een krachtige tuin”, zegt Dianne.

,,Hoe wij tot de aanleg van een energetische tuin kwamen? Ik startte ruim twintig jaar geleden mijn gezondheidscentrum De Horizon. Als therapeute werk ik met energiebronnen. Die geef ik door aan mijn cliënten. Zeven jaar geleden besloten mijn man en ik om de uitgangspunten van mijn praktijk door te trekken naar de tuin. Een tuin die sterk is in harmonie, waardoor disharmonie teruggedrongen of zelfs uitgesloten wordt. We kozen voor paarse, lila, witte en rode planten. Ze zorgen voor balans en hebben een natuurlijke eigenschap. Een rode plant bijvoorbeeld trekt je naar de aarde en zorgt ervoor dat je weer met beide benen stevig op de grond staat.’’

Prettig om buiten op bankje te wachten

Dianne vervolgt: ,,Praktisch alle cliënten die mijn praktijk bezoeken, reageren op onze tuin. Ze worden er blij van en vinden het zelfs prettig om buiten op het bankje even te wachten. Vaak vragen mensen naar de namen van de planten en willen graag een zaadje meenemen voor hun eigen tuin.”

De tuin is zo ingericht dat er elk seizoen andere bloemen of planten bloeien. De gele elfenbloem in het voorjaar en de paarse Verbena ’s zomers. Een Hibiscus die in de herfst bloeit. Zelfs in de winter toont de Helleborus zijn witte bloemknopjes. ,,Diverse grassen en bodembedekkers maken de tuin onderhoudsvrij en de aanleg in sinusgolf vertelt dat er in het leven eigenlijk niets recht toe recht aan is”, vertelt Ad.

Eikenbomen stralen kracht uit

,,We hebben ook eikenbomen geplant. Die stralen kracht uit en aarden in de grond. Bamboe is een beschermende plant. Die zorgt ervoor dat negativiteit bij je wegblijft. Verder komt het element hout terug in de houten palen. Hierbij hebben we speciaal gekozen voor eikenhout, dat is een sterke verbindende houtsoort. Door het eikenhout loopt een doorlopende metalen buis, met paars als inspiratiekleur. Deze materialen hebben we met elkaar gecombineerd, omdat het tegenhangers zijn van elkaar. Hout kan immers geen metaal verbranden. De buis begint in onze voortuin en loopt door het huis verder de achtertuin in zonder eindpunt. Meestal heeft een pergola een begin en een eind, maar hier loopt alles door. Je kunt er oneindig aan doorbouwen.”

,,Zowel onze voor- als achtertuin zorgt ervoor dat alles in balans is, dat alles klopt”, vult Dianne aan. ,,Bij mensen die hier komen, zakt hun ademhaling, dat zie je gewoon gebeuren. Ze blijven dan ook vaak lekker lang zitten, voordat ze weer naar huis gaan. Ze voelen zich hier thuis, net als wij. We hoeven dan ook niet persé op vakantie, we vinden in onze eigen tuin de rust die we nodig hebben.”