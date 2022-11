Energierekening middelbare scholen verviervoudigd: ‘Van drieënhalve ton naar 1,4 miljoen’

Herinnerin­gen ophalen met muziek van The Beatles in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Met livemuziek, anekdotes en achtergronden over The Beatles brengen Ton Lunenburg en muziekduo Two of Us de geschiedenis van de populairste muziekgroep ooit, terug. De Knoptoren wordt zondagmiddag een muziekcafé.

16 november