Energietoeslag voor ruim negenhonderd Bestenaren

Bijna witte rook in Best: ‘Het duurt niet lang meer voordat er een nieuw college staat’

BEST - In andere gemeenten in de regio is er al witte rook, maar Best heeft nog geen nieuw college van burgemeester en wethouders. Toch laat dat niet lang meer op zich wachten, verzekeren de betrokkenen. ,,We lopen op schema.”

14 mei