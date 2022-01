Enige fotozaak van Sint-Oedenrode legt het af tegen internet

SINT-OEDENRODE - Voor een pasfoto moet je binnenkort naar Schijndel, want Foto de Vakman in Sint-Oedenrode moet er mee stoppen. Op 1 maart sluit sluit Esther Verwoerd haar fotohandel aan het Kerkplein. Hoe de kleine detailhandel het aflegt tegen het internet, en het dorp leger achterlaat.

Het is redelijk druk in de fotozaak. Een heer laat pasfoto’s maken, na hem neemt een kind zijn plaats in, er worden pakketjes aangeleverd voor DHL en binnenkomende appjes vragen om een fotobestelling. Toch kan eigenaresse Esther Verwoerd (53) haar fotohandel niet draaiende houden.

,,Als kleine zelfstandige fotozaak moet je opboksen tegen acties van grote winkelketens. De afgelopen jaren hebben we bezuinigd waar we konden, en zijn we allerlei nevenartikelen gaan verkopen; van wol tot devotie-artikelen. Elk hoekje in de winkel is benut, maar het is allemaal centenwerk. De laatste tien jaar is mijn omzet wel vijftig procent teruggelopen. Dat hou je natuurlijk niet vol.”

Professionele pasfoto's

Nu Foto de Vakman na 45 jaar sluit, heeft Rooi geen fotozaak meer. Vooral voor pasfoto’s maken gaan mensen dit missen. ,,Een goede pasfoto voor officiële documenten moet voldoen aan zoveel eisen, dat het vraagt om een professionele aanpak. Ooit waren fotohokjes in opmars. Die zijn prima voor foto’s in een fotoboek, maar als pasfoto bijna altijd ongeschikt.”

,,Sinds enige jaren kun je kinderen niet meer bijschrijven in het paspoort van de ouder. Zelfs baby’s dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Wij bedachten een trucje voor een correcte pasfoto. De moeder neemt haar kind in een bepaalde houding op schoot, waardoor alleen haar kind op de foto komt. Wij nemen ook alle tijd voor mensen in een rolstoel, letten erop dat de jaskraag goed zit en hun bril recht staat. Kleine dingen, maar wel belangrijk op een foto.”

Quote Zo’n tien jaar geleden nam het internet onze branche over Esther Verwoerd, Eigenaresse van Foto de Vakman

Esther nam achttien jaar geleden de winkel over van haar moeder. ,,Analoog ging toen naar digitaal en hadden we méér dan genoeg werk . Maar zo’n tien jaar geleden nam de groei van internet onze branche over. Mensen haalden bij ons informatie over de beste camera, om die vervolgens via internet te bestellen. Nu zorgt corona niet alleen voor enorme prijsstijgingen van goederen, maar ook voor omzetverlies.”

Gaten vullen

“En toch geeft stoppen me een dubbel gevoel, omdat ik mijn ziel en zaligheid in de fotozaak heb gelegd. Zo drukten we elk jaar shirtjes voor het Rooise vakantieprogramma De Zevensprong. Het doet je wat als je 250 kinderen ziet lopen met ons ontwerp. Aan de andere kant valt er door te stoppen ook een last van mijn schouders, want het is lastig om rond te komen.” Verwoerd deelt de openingstijden met medewerkster Karien Laarakkers, en werkt daarnaast gedeeltelijk elders als zzp’er. ,,Eigenlijk om het ene gat met het andere te vullen”, verzucht ze.

Overnemen

Verwoerd heeft ondernemers in haar omgeving gevraagd of zij het maken van pasfoto’s zouden willen overnemen, maar dat heeft nog niets concreets opgeleverd. Foto Keetels in Schijndel is na 1 maart de dichtstbijzijnde fotohandel. ,,Het zou mooi zijn als iemand het lef heeft om mijn complete fotohandel over te nemen, met wellicht een nevenactiviteit. Want dit is een prima locatie. Ik hoop wel dat er snel een nieuwe huurder komt voor dit winkelpand.”