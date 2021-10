Er klinkt weer volop muziek in Best

Samen springen als een konijn bij Chinees voorlees­uur­tje in Cultuur­Spoor

8 oktober BEST - Een voorleesuurtje in het Chinees? Is daar wel een publiek voor in Best? Serena Wang denkt van wel. Er zijn in de regio een heleboel Chinese expats en immigranten die het leuk vinden als hun kinderen, naast het Engels op de internationale school of het Nederlands op een Nederlandse school, ook eens in hun moedertaal voorgelezen worden.