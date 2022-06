Estafetteloop tegen kanker in Son en Breugel: ‘Dit brengt ons meer dan praatgroepen’

Samen de strijd aanbinden tegen kanker en de ziekte bespreekbaar maken. Maar de 20-uurs wandelestafette is vooral bedoeld om mensen die dit proces doormaken te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Die beleving hebben de eregasten Patty van Polen en Rob van Engelen nu al. Rob (57) heeft een agressieve vorm van huidkanker en hoorde drie jaar geleden dat hij ongeneeslijk ziek is. ,,De therapie sloeg goed aan maar je weet niet of dat volgende week nog zo is. Waar ik kan zet ik me in voor kankerbestrijding. Dat helpt om een sprankje hoop op genezing te houden. Ik heb een team mensen om me heen die deze estafette met me meelopen. Zelfs kleinzoon Sam gaat mee in de buggy. Want ik had het nooit gered zonder familie, vrienden en betrokken mensen om me heen.”

Rollercoaster na de diagnose

Het afgelopen jaar was voor Patty (38) een constante rollercoaster. De diagnose borstkanker had tot gevolg: chemo, bestralingen en een operatie. ,,Het is spannend maar ik hoop op de goede weg te zijn. Voor mij is de estafetteloop met een team van 22 mensen en een zwik kinderen een stukje verwerking. Deze mensen hebben ons gezin door moeilijke dagen gesleept. De tocht zal zeker emotioneel worden. Dat zijn de voorbereidingen al. Ik bak koekjes om op het evenement te verkopen. Normaal bietsen onze dochters Kiki (10), Sofie (9) en Liselot van 6 jaar, al koekjes weg voordat ze afgekoeld zijn. Nu komen ze er niet aan want Sofie zegt: afblijven. Hiermee halen we centjes op voor kanker. Ook voor mijn kinderen is deze estafette een stukje verwerking. Kiki heeft nu al bedisseld dat ze zeker de lichtshow wil zien.”

Quote Samen is Son en Breugel tot veel in staat. We hebben al 33 teams met 650 deelnemers die vanaf zaterdag 17.00 uur een parcours lopen rond de vijver Patrick Wijns voorzitter van de stichting Son en Breugel samen sterker

De Samenloop voor Hoop in 2016 had in Son en Breugel destijds een grote emotionele impact zowel voor deelnemers als voor inwoners. Toen KWF de stekker uit de samenloop trok zette de organisatie haar schouders onder een alternatief. Patrick Wijns voorzitter van de stichting ‘Son en Breugel samen sterker’: ,,Samen is Son en Breugel tot veel in staat. We hebben al 33 teams met 650 deelnemers die vanaf zaterdag 17.00 uur een parcours lopen rond de vijver. Niet eerder diende deze prachtige plek als locatie voor een evenement. De opbrengst van dit evenement verdelen we over lokale, regionale en nationale doelen. Daarvoor vroegen we advies aan onze eregasten. Zij hebben of hadden allemaal kanker en weten precies waar het geld het meest nodig is.”

Herdenking van verloren dierbaren

Naast de start zaterdagmiddag en de afsluiting met de bekendmaking van het bedrag op zondag, bevat het programma nog een bijzonder moment: de lichtshow en de stilte, zaterdag om 22.30 uur rond de vijver, bedoeld om mensen te herdenken die er niet meer zijn. Kaarsen verlichten de route en via een fotocollage worden verloren dierbaren herdacht. Verder is er een speciale plek om de groep eregasten te verwennen. Patty en Rob willen wel even in de watten gelegd worden maar zeker niets missen van het totale evenement. ,,Want deze samenkomst brengt ons méér dan praatgroepen.”

Deelnemers kunnen zich nog aanmelden via www.sbsamensterker.nl