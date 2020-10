Evenement afgelast vanwege corona? Best betaalt de kosten voor vergunning terug

,,We willen niet dat mensen bang zijn om iets te organiseren in deze tijd, vanwege de kosten die ze moeten maken en de onzekerheid vanwege corona”, zo licht wethouder Rik Dijkhoff toe. De regeling loopt in eerste instantie tot 1 januari. ,,Anderzijds moet het ook niet zo zijn dan er nu gedacht wordt: ‘laat ik eens een paar vergunningen voor volgend jaar aanvragen en later bekijken wat er haalbaar is en daadwerkelijk door gaat. Ik krijg toch m'n geld terug’. Dan steken we daar als gemeente onnodig veel tijd en geld in. Op deze manier proberen we daarin te sturen.”