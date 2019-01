Eventuele vervanging fietsbrug Wilhelminakanaal duurt twee jaar

Herstel van de fietsbrug is sinds de instorting eind december uitgesloten, concludeert de gemeente Best. Ze had nog gehoopt dat dat mogelijk was, nadat begin oktober de fietsbrug moest worden afgesloten tijdens een onderhoudsinspectie .

De brug is gebouwd in 1990, maar sinds die tijd is er in de omgeving veel veranderd, stelt de gemeente Best. Deze ontwikkelingen zouden gevolg hebben voor de vraag over nut, noodzaak, uitstraling en locatie van een nieuwe brug. Mocht vervanging een optie zijn, dan wordt een nieuwe brug ontworpen en ontwikkeld. Dat proces neemt in totaal ongeveer twee jaar in beslag. In de tussentijd moeten fietsers omrijden.