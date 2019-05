Examens voortijdig kluis uit voor controle

BEST - Alle middelbare scholen hebben het verzoek gekregen te controleren of de examens van gisteren en maandag wel compleet zijn.

Daarover was twijfel gerezen toen zich donderdag tien scholen meldden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij een aantal leerlingen ontbraken bladen in het examen. Dat kon ter plekke opgevangen worden met extra exemplaren die de scholen hadden liggen.

Quote Het ministerie schiet met een kanon op een mug, maar het is goed dat ze het zo doet Perry D’Elfant, Examencoördinator Heerbeeck College Best

Ook op het Heerbeeck College in Best werd gisteren in allerijl een team van medewerkers in een lokaal aan het werk gezet om één voor één ieder examen door te bladeren op zoek naar ontbrekende pagina's. Maar pas nadat ieder van hen een geheimhoudingsverklaring had ondertekend. Met toestemming van het ministerie werden de examens uit de kluis gehaald en vroegtijdig geopend. „Vanmorgen hebben we met pakweg veertien mensen examens zitten controleren, vanmiddag met acht”, zegt examencoördinator Perry D’Elfant. „Het ministerie schiet met een kanon op een mug, maar het is goed dat ze het zo doet. Want als vlak voor aanvang van een examen blijkt dat er dertig exemplaren niet kloppen, heb je een groot probleem.”

Oorzaak

Ook Mirjam Kapelle, woordvoerder van het College voor Toetsen en Examens dat hier als bestuursorgaan van het ministerie over gaat, benadrukt dat het een voorzorgsmaatregel was. „De oorzaak van de incomplete examens op de tien scholen is nog niet opgehelderd. Voorop staat dat leerlingen in alle rust hun examen moeten kunnen maken.” Er was gistermiddag nog geen enkele andere melding van foutieve examens binnengekomen. „Vooralsnog lijkt het erop dat het bij dit incident op die tien scholen is gebleven.”