Extra ic-bedden: bedrijf uit Best gaat 500 beademingsapparaten leveren

Hoe meer, hoe beter

Eerder was al bekend dat de partijen in onderhandeling waren over de mega-order. De intensivecareafdelingen in Nederland snakken naar beademingsapparaten. Hoe meer apparaten, hoe meer zieke coronapatiënten er opgenomen kunnen worden. Nederlandse ziekenhuizen verwachten de komende weken richting de limiet van het aantal ic-patiënten te komen.

Het technologiebedrijf is eigenlijk toeleverancier van het hart van beademingsmachines – de blower – en levert jaarlijks tussen de 3000 en 4000 van deze modules aan fabrikanten in Zweden, Japan en Duitsland. Sinds het begin van de coronacrisis werkt Demcon op verzoek van de Nederlandse overheid aan een eigen apparaat. Het prototype is nu gereed.

Tweede productielijn

Het nieuwe beademingsapparaat wordt in het nieuwe Demcon Technology Center in Enschede gebouwd. De ontwikkeling is gedaan in de Enschedese vestiging van Demcon en in de vestiging in Best. Demcon heeft een tweede productielijn opgestart voor de beademingsmachines en heeft de opening van een derde lijn in voorbereiding.