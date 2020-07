Extra uitdagingen voor kinderen in Best

BEST - In 2021 start Stichting Best Onderwijs met een nieuwe voorziening voor meerbegaafden kinderen op de zeven basisscholen in Best.

‘We hadden een vermoeden dat er nogal wat kinderen in onze regio zijn die meer uitdaging nodig hebben”, vertelt Willem Kock, voorzitter van het college van bestuur van de stichting, ,,Om te kijken hoe we daar met ons onderwijs zo goed mogelijk aan kunnen voldoen, besloten we eerst inzichtelijk te krijgen wat de situatie is.”

Dat was de aanleiding voor de stichting om te gaan onderzoeken wat de potentie is van de leerlingen in Best. ,,Uit dat onderzoek bleek dat er behoorlijk wat leerlingen zijn die meer uitdaging kunnen gebruiken”, weet Lous de Jong, ,,Het gaat om 349 van de bijna 2200 leerlingen.”

De Jong is coördinator Passend Onderwijs binnen Stichting Best Onderwijs. Ze geeft aan dat er op dit moment wel voorzieningen zijn, maar dat er toch nog veel ruimte is voor verbetering. ,,Samen met een groep betrokkenen, zoals interne begeleiders en docenten, zijn we gaan bekijken wat goed onderwijs voor deze leerlingen kan zijn.” Ze vervolgt: ,,We vinden het belangrijk dat er niet alleen een extra voorziening is, maar dat ook het gewone onderwijs verbetert en er integratie is tussen de twee. Dat vonden we bij Day a Week School.”

Een keer per week samen les

Bij dit concept worden alle leerlingen getoetst door middel van Hersenkrakers. Dit is een toetsing waar niet gekeken wordt naar het IQ van de leerlingen, maar vooral verder gekeken wordt, naar bijvoorbeeld het creatieve denkvermogen, sociale-emotionele ontwikkeling of het vermogen om verbanden te leggen. Uit deze toetsing is goed te zien welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen komen dan een keer per week samen, waar ze samen les krijgen door een gespecialiseerde docent.

Kock: ,,De arrangementen, zoals een plusklas, blijven dan wel bestaan, maar er komt een extra voorziening.” De voorziening is een aanvulling. ,,We hebben taalklassen voor nieuwkomers en expats, een ICT tech lab voor kinderen die interesse hebben in techniek.. Zo proberen we passend onderwijs te bieden.” De Jong: ,,Elke school krijgt een coördinator. We willen dan in het nieuwe jaar, 2021, starten met de Day a Week school.”