‘Extraatje’ van 200 euro voor Bestse minima: ‘Bedoeld voor sport en sociale activiteiten’

Wel een gesprek, geen strenge controle

De meedoenregeling in Best bestaat al sinds 2015. De afgelopen jaren konden inwoners met een kleine portemonnee aanspraak maken op een extraatje van 150 euro, als zij 65 jaar of ouder waren. Voor Bestenaren in de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar was dat bedrag wat lager. Van der Hamsvoord: ,,De redenering destijds was dat je als oudere meer tijd hebt om in te vullen, en daarmee ook meer financiële ruimte nodig hebt.” Voor minderjarigen in de gemeente kan via de Stichting Leergeld aanspraak gemaakt worden op extra (financiële) ondersteuning.