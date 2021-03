Extrema-oprichter Marcel Mingers zag zijn droomhuis in Son en Breugel in vlammen opgaan; ‘Ik heb uren gehuild’

Muziekles mag niet in lokaal, maar wél thuis: ‘Boem, paf, ka­boem-boem paf’

6 maart BEST - Muziekscholen zijn nog gesloten vanwege corona, maar docenten van Key4Music uit Best gaan wel de deuren langs voor les aan huis. ,,Een beetje gek is dat wel, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.”