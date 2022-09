Faillissement voor Rooise ondernemer die kippenwagens en twee snackbars runde

Wil Son en Breugel meer een bestuurder of echte burgerva­der/-moe­der? Inwoners denken mee over nieuwe burgemees­ter

Mag de nieuwe burgemeester van Son en Breugel gevoelens tonen of moet-ie altijd professioneel blijven? Is hij of zij een stabiele factor of enthousiaste vernieuwer? En gaat-ie daarbij voor een goede sfeer of het beste resultaat? Deze en andere dilemma's krijgen inwoners van Son en Breugel voorgelegd in de inwonersenquete voor een nieuwe burgemeester.

