Familie van vermiste Jan van de Wal (72) uit Best: ‘Je voelt constant verdriet en haast’

Cultuur­Spoor schrapt álle dans- en muziekles­sen en creatieve cursussen: ‘Een centenkwes­tie’

15 juni BEST - CultuurSpoor in Best stopt met het aanbieden van muziek- en dansles en het geven van creatieve cursussen. ,,Een centenkwestie", aldus directeur Ingrid van Beek. ,,Maar een beslissing die we nemen met pijn in het hart.”