Feest bij glazen huis op de Markt in Papgat ‘nog mooier dan gehoopt’

Maandagochtend zat het grootste deel van de honderdurige live-uitzending vanuit het glazen huis er voor Frank van den Brand en Carlo van Kessel voor driekwart op. ,,Of het zwaar is om vier dagen van 9.00 tot 24.00 uur achter de draaitafel te staan? Zolang er mensen zwaaien, hun duim opsteken en met leuke acties komen, voel je geen vermoeidheid. Je krijgt zóveel indrukken. Opvallend is dat veel jongeren doneren. Ze kijken, halen hun telefoon tevoorschijn en er rolt weer een bijdrage binnen”, lacht Van Kessel voorzitter het Jeugdcarnaval Papgat.

,,Zondag was het één groot feest op de Markt en wijzend naar buiten: vandaag is de dag voor de kinderen. Met dit mooie weer, de zon en een heleboel carnavalsvierders wordt dit een succesdag.”

Quote Hier komt Emma. Ze is vijf jaar en playbackt ‘Baby go down’ van Sjaak. Zet 'm op Emma! Discjockey

Peuters en kleuters krioelen door elkaar, tuk op ballen gooien, kegelen of memory. De Jeugdraad - die om tien uur al present was voor een muzikale warming up - helpt bij de verschillende onderdelen. Tigo staat bij het blikwerpen. Eén van de leukste spelletjes vindt hij. Hij raapt de rammelende blikken op en stapelt ze netjes op voor een verklede Pipi Langkous. ,,Nee, ik hou de scores niet bij. Het is gewoon voor de leuk.”

Tussendoor schalt de stem van de discjockey over de Markt: ,,Beste mensen, hier komt Emma. Ze is vijf jaar en playbackt: ‘Baby go down’ van Sjaak. Zet ‘m op Emma!”

Struif

Dat doet ook Tim van der Steen (11) achter de koekenpan. Zijn eerste worp om de pannenkoek te draaien, mislukt. De tweede gaat beter: hopla en Tim vangt ‘m precies in de pan. Vader Bart van der Steen is lid van carnavalsvereniging de Narrekap en trots op de prestatie van zijn zoon. ,,De Narrekap bakt elk jaar bij zalencentrum De Beurs struif voor haar leden, voor andere verenigingen en voor publiek. Om dit goede doel ‘Vur mekare de Mert op’ te steunen, bakken we vandaag hier op de Markt honderd pannenkoeken tegen een vrijwillige bijdrage.” Volgens een stem uit het publiek wordt dit initiatief gewaardeerd: ,,Ze smaken goed, ik proef dat ze met liefde gebakken zijn.”

Quote Voor volgend jaar zie ik een herhaling van het glazen huis niet in het verschiet: dan vieren we weer gewoon carnaval Frank van den Brand, Stichting Papgat

President van Stichting Papgat Frank van den Brand: ,,Dit feest op het plein is méér en mooier dan we gehoopt hadden.” Hij wijst op het prikbord achter de draaitafel met binnengekomen donaties. ,,Een cheque van 55,55 euro, een van 222,22 euro en de actie van de Odaschool; die bracht eventjes 1342,83 euro op! De leerlingen hebben auto’s gewassen, lege flessen opgehaald en karweitjes gedaan. Petje af! Dinsdagavond weten we de totale opbrengst, maar voor volgend jaar zie ik een herhaling van het glazen huis niet in het verschiet: volgend jaar vieren we weer gewoon carnaval.”