Feestfilmpje met Snollebollekes in de prijzen bij wielergala UCI

Son toch in beeld voor 24uurs zorg

11:23 SON EN BREUGEL - Waar een wil is, is een weg, en die weg naar het vinden van een bouwlocatie in Son en Breugel voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, lijkt toch gevonden. Zo bleek maandagavond in de gezamenlijke vergadering van de commissie Grondgebiedzaken en Burgerzaken.