Feestweekend hockeyclub MHC Sint-Oedenrode: opening nieuw waterkunstgrasveld en reünie 60-jarig jubileum

SINT-OEDENRODE - Hockeyvereniging MHC Sint-Oedenrode heeft heel wat te vieren dit weekend. Vanwege het zestigjarig bestaan van de club is er een reünie, de nieuwe sporttenues worden gepresenteerd en de vestiging van de BSO in het clubgebouw wordt officieel geopend. Hoogtepunt is echter de officiële opening van het nieuwe waterkunstgrasveld.

Bestuurslid Ad van der Heijden, vertelt over de totstandkoming ervan. ,,De vereniging had al één waterkunstgrasveld op het hoofdveld. Nu was veld twee aan de beurt, een zand-ingestrooid kunstgrasveld van al tweeëntwintig jaar oud, terwijl de gemiddelde levensduur twaalf tot vijftien jaar is. Dringend aan vervanging toe dus.”

Niet zo blessuregevoelig

,,De vereniging was unaniem van mening dat we ook dat veld moesten opwaarderen naar een waterkunstgrasveld”, vervolgt hij. ,,Het heeft veel voordelen ten opzichte van een zand-ingestrooid veld: zo komen de technische vaardigheden van spelers veel beter tot hun recht en de balcirculatie is veel sneller. Het huidige, snelle hockey vraagt nou eenmaal om optimale speelcondities. Daarnaast is het niet zo blessuregevoelig. Je loopt minder snel schaafwonden op bij een valpartij en er is meer demping, dus beter voor gewrichten, rug en heup.”

Ruim drie jaar zijn we bezig geweest met overleg, onderhandelen en het uitwerken van de plannen met investeringskosten geraamd op 505.000 euro. Ik ben dan ook super trots dat het gelukt is”, zegt van der Heijden.

Of het naast de investering in deze dure tijd geen kostbaar verhaal is met al dat water of zelfs verspilling? ,,Dat is zeker een belangrijk aandachtspunt. Bij de aanleg van de waterinstallatie is hier terdege rekening mee gehouden. De sproeitijd, het aantal minuten dat elke sproeikop in werking is, is minimaal ingesteld, zodat het net voldoende is om het veld nat het krijgen en te houden en bij natte weersomstandigheden sproeien we uiteraard niet. Het water wordt via een drainagesysteem afgevoerd naar de sloot rondom het sportpark. Zo kan het water weer in de bodem zakken", legt hij uit.

,,Er is momenteel geen enkele hockeyvereniging meer in de regio, noch in het land, die niet over een of meerdere waterkunstgrasvelden beschikt. In die zin waren wij een beetje een uitzondering vanwege het feit dat er wij nog maar één hadden.”

Vorig jaar bestond de club zestig jaar. Ter afsluiting van het jubileumjaar wordt nu een reünie voor leden en oud-leden gehouden. De eerste aanmelding daarvoor kwam uit Zwitserland, weet lid van de reüniecommissie Marga Kemps. ,,Deze kwam van Joyce van der Velden en Karel Klarenbeek. Zij hebben elkaar gevonden in de kelder van de Plu, maar hadden elkaar ook al in de verte op het hockeyveld gezien. Inmiddels zijn ze ruim vijftig jaar getrouwd”, vertelt ze. ,,Elke dag kwamen er weer nieuwe aanmeldingen binnen. Het zal voor velen weer tal van herinneringen boven halen.”

