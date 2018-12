Fietsbrug Ekkersweijer tussen Best en Son ingestort: ‘Er komt een nieuwe brug’

Volgens een woordvoerster van de gemeente werd bij de jaarlijkse controle van de brug in september vastgesteld dat deze mogelijk niet veilig meer was en onderhoud gepleegd zou moeten worden. Daarom werd de brug om 3 oktober afgesloten voor verkeer. Of toen ook duidelijk was dat de brug in zou kunnen storten, kan de woordvoerster niet zeggen.



Wethouder Rik Dijkhoff van de gemeente Best werd vrijdag door de burgemeester ingelicht over het instorten van de brug. Hij is meteen een kijkje gaan nemen. De wethouder geeft aan dat de gemeente twee opties had. ,,De plannen waren er al. We hadden de keuze. Of we gaan herstellen. We waren er nog niet over uit of dat de beste oplossing was en het überhaupt kon. Anders hadden we hem in het geheel verwijderd en gaan we kijken of we op deze plek of andere plek een nieuwe brug gaan aanleggen. Maar er komt een nieuwe brug.”