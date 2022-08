Fietsen met de Fifty-Fitclub werkt verslavend

In drie groepen vertrekken zo’n 75 fietsers in verschillende richtingen voor een tocht van 35 kilometer. Groep één bestaat uit dames, groep twee uit een mix van mannen en vrouwen en groep drie alleen uit mannen. ,,Maar we zijn één gemoedelijke groep mensen die het onderling goed kunnen vinden”, zeggen de kartrekkers Rieky Verstappen (73) en Heleen Voets (79).

Frans van den Oever fietst in de mannengroep. ,,Ik wil ook best met een vrouw fietsen maar deze verdeling is in de loop van de jaren zo gegroeid.” De wekelijke tocht is voor Maria Eijkemans een verslaving die ze niet meer wil missen. Net als Wilma Gommers fietst ze al twintig jaar met de Fifty-Fitclub. Voor Gommers is het een geweldige invulling van haar vrije tijd. ,,Na het overlijden van mijn man leerde ik hier nieuwe mensen kennen.”

Rooi had geen recreatieve fietsgroep

Ruim twintig jaar geleden startte de gemeente Sint-Oedenrode het project: ‘Senioren in beweging’. Het bleek dat Rooi geen recreatieve fietsgroep had en Rieky Verstappen - voorzitter van de dameswielrenclub - werd benaderd om senioren op de pedalen te krijgen. ,,Met mijn man Wil pluisde ik avonden lang veilige routes uit, zonder laptop of gps. We spreidden de landkaart uit op tafel, zetten tien tochten uit en berekenden het aantal kilometers. Met de uitspraak: zeg maar wat je nodig hebt, verleende de gemeente alle medewerking. We kregen EHBO-spullen, reparatiesets, hesjes, fluitjes en de eerste maand werd de koffie op de pauzeplaatsen betaald. Onze eerste tocht startte vanaf de Markt in Rooi. Toen mijn man en ik aankwamen zeiden we: wat staan er veel mensen op de bus te wachten. Maar de bus vertrok en ze stonden er nog: 74 mensen kwamen om te fietsen.”

Quote Zeker de helft van de groep fietst al twintig jaar mee. Eén mevrouw zelfs tot haar 95ste Heleen Voets

Indertijd fietsten de senioren nog zonder ondersteuning het hele jaar door. Intussen heeft praktisch iedereen een e-bike. Rieky Verstappen: ,,Nu hebben we ook een groepsapp en mailadressen en laten we fietsers weten als de tocht wegens extreme weersomstandigheden niet doorgaat.”

Nagenoeg geen valpartijen

Volgens Heleen Voets komen er nagenoeg geen valpartijen voor. ,,Zeker de helft van de groep fietst al twintig jaar mee. Eén mevrouw zelfs tot haar 95ste. Beginnelingen moeten even wennen aan fietsen in de groep. Maar we houden onderling afstand en waarschuwen elkaar voor tegenliggers en paaltjes op het fietspad. Want dat zijn gemene dingen.”

Naast wekelijkse ontspanning helpen de fietsers bij de Rooise fietsvierdaagse en hoewel de club haar eigen routes rijdt, controleren deelnemers ook fietsroutebordjes rond Rooi op minpunten. Heleen Voets: ,,De gemeente bespreekt met ons nieuwe fietssituaties waaronder de nieuwe onderdoorgang bij de A50. We willen veilig kunnen fietsen. Dus naast de gele hesjes promoten we nu ook de fietshelm. De toekomst? Via mond-tot-mond-tot-mondreclame blijft het aantal Fifty-Fitters constant. Rooi is de enige gemeente in de hele regio waar dit fietsproject na twintig jaar nog steeds floreert.”