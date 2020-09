Fietsenstalling bij station Best gaat op de schop en wordt ‘ruimer van opzet’

‘Fietsers bewegen om vrij plekje te zoeken’

De gemeente Best wil fietsers daarnaast meer bewegen om bínnen een vrije plek op te zoeken. ,,Het blijkt dat soms de huidige buitenstalling zo goed als vol is en dat er binnen nog voldoende ruimte is", stelt een woordvoerder. ,,Als de nieuwe buitenstalling operationeel is, dan bekijken we hoe het gebruik is. We bepalen dan of het nodig is om bij sturen en hoe we dat dan gaan doen.”