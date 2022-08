Fietser aangereden door auto op rotonde in Best

In Best verzin je al fietsend je eigen verhaal in de Prinses Ire­ne-fietstun­nel

BEST - Kunstenares Ilse Weisfelt is hard aan het werk in de Prinses Irene-fietstunnel in Best. Als het straks klaar is, zullen passanten ‘beweging’ ervaren en merken dat er elke keer iets nieuws te ontdekken valt. Buurtbewoners zijn nu al enthousiast. ,,Het is fris en opgeruimd!”

18 augustus