Fietser gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Son en Breugel

Jongen met onder meer drugs, messen, hamer en schaar op zak aangehou­den in Sint-Oedenrode

12:56 SINT-OEDENRODE - Een hamer, een schroevendraaier, twee messen, een schaar, wat zakjes wiet en hasj en nog meer. Een jongen in Sint-Oedenrode had het in de nacht van vrijdag op zaterdag allemaal op zak. Dat meldt een wijkagent op sociale media.